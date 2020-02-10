第一金控1月稅後淨利15.16億元 21:132020/02/10 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控公告，1月合併稅前淨利為18.37億元、合併稅後淨利為15.16億元；每股稅後盈餘（EPS）為0.12 元。 第一金控子公司第一銀行1月合併稅前淨利為18.51億元、合併稅後淨利為15.37億元；每股稅後盈餘（EPS）為0.17元。 第一金控子公司第一金證券1月自結稅後盈餘為0.11億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.02元。 第一金控子公司第一金投信1月自結稅後盈餘為0.08億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元。 (工商 ) #第一金控 #每股稅後盈餘 #EPS #合併稅前淨利 #合併稅後淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》日月光投控旗下環旭，去年獲利年增近7％ 11:252020/02/07 財經 大慶證券元月獲利424萬元 EPS0.014元 11:532020/02/07 財經 《其他股》宏全今年台灣區獲利重回水準，全年EPS挑戰5.7元 13:072020/02/07 財經 《業績-半導體》華邦電2019年EPS降至0.32元 15:402020/02/07 財經 售地挹注 總太今年EPS拚6元 04:092020/02/08 證券．權證 表現穩健 聯發科2019年營收2462億 EPS為14.69元 10:262020/02/08 財經 富邦金控1月獲利95.14億元 歷年同期新高 17:512020/02/10 財經 台灣大 元月EPS為0.41元 18:252020/02/10 財經 中華電信 元月EPS為0.39元 18:252020/02/10 財經 遠傳電信 元月EPS為0.23元 18:252020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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