第一金控公告，1月合併稅前淨利為18.37億元、合併稅後淨利為15.16億元；每股稅後盈餘（EPS）為0.12 元。

第一金控子公司第一銀行1月合併稅前淨利為18.51億元、合併稅後淨利為15.37億元；每股稅後盈餘（EPS）為0.17元。

第一金控子公司第一金證券1月自結稅後盈餘為0.11億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.02元。

第一金控子公司第一金投信1月自結稅後盈餘為0.08億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元。

(工商 )

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