鴻海（2317）十日公布元月營收3645.66億元，較上月的5395.07億元月減32.43％，也較去年同期4140.95億元，下滑11.96％，出現少見的雙降走勢。

就四大類產品表現言之，與上月相比，以運算產品表現最佳，其次為企業產品，排名第三的是元件及其他，消費暨智能產品則墊底，但如和去年同期相較，則以元件及其他產品表現最為突出，其次為運算產品，消費暨智能產品排名第三，企業產品則表現最為弱勢。

(工商 )