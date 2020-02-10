鴻海元月營收跌破4千億元關卡 僅餘3645.66億元 21:122020/02/10 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海（2317）十日公布元月營收3645.66億元，較上月的5395.07億元月減32.43％，也較去年同期4140.95億元，下滑11.96％，出現少見的雙降走勢。 就四大類產品表現言之，與上月相比，以運算產品表現最佳，其次為企業產品，排名第三的是元件及其他，消費暨智能產品則墊底，但如和去年同期相較，則以元件及其他產品表現最為突出，其次為運算產品，消費暨智能產品排名第三，企業產品則表現最為弱勢。 (工商 ) #鴻海 #月營收 #運算 #最為 #元件 也許您會感興趣 推薦閱讀 化工業轉行修重機 月營收20萬 04:102020/02/06 地方新聞 1月不給力 2月恐下滑 大立光股價消風 11:112020/02/06 財經 奇力新1月營收月減6.97％ 16:102020/02/06 財經 大陸子公司復工再延 湯石2月營收不如預期 17:112020/02/06 財經 宏達電1月營收 4.8億元歷史次低 18:392020/02/06 財經 武漢肺炎、油價干擾 台聚集團1月業績年月雙減 18:532020/02/07 財經 國光生1月營收再創新高 成立「新冠病毒疫苗」開發小組 19:212020/02/07 財經 疫情延誤出貨 英特磊元月營收年減逾2成 21:392020/02/08 財經 和大1月營收年減7.68％ 13:402020/02/10 財經 詩肯台、星續展店 元月營收年增逾13％ 13:592020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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