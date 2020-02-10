大陸新型冠狀肺炎疫情延燒，工業用縫紉機零組件大廠強信-KY今（10）日宣布，強信機械科技（萊州）及浩強精密機械（青島）兩家孫公司10日全面復工，有助達成2月生產產能目標及3月份產能不會受太大影響。專事生產工業用縫紉機的 高林股大陸寧波廠10日則尚未復工。

強信表示，強信強信機械科技（萊州）及浩強精密機械（青島）兩家孫公司，員工大多數是山東省本地人，其他省分員工較少，萊州廠員工回工率高達90％、青島廠回工率74％。

強信表示，強信二家孫公司今日開工後，將嚴格按照統一制定的疫情防控流程做好防護工作，確保職工安全和生產順利進行。除備有安全庫存因應，另外積極調整物流替代路線和運輸方式，以期交貨給客戶可依順序進行。受疫情影響的地區或經由這些地區運輸的原物料供 應，也會採取配套措施因應，以降低對強信的影響。有助於強信2月生產產能目標達陣、3月份產能不受太大影響。

強信指出，根據大陸山東省復工政策統計，9,000多家外商投資企業中，有7,992家企業10 日正常復工。

相較之下，高林股在大陸浙江寧波設廠生產工業用縫紉機，原本配合轉投資事業所在地政府發布春節假期延至2月10日復工，但隨疫情發展延遲至2月17日復工。開工延後將導致2月份工作天數減少，增加銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。高林股強調，高林股會通知客戶調整出貨時間，並持續密切注意當地疫情。

(工商 )