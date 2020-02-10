新型冠狀病毒肺炎在全球各地持續延燒，中醫講求內、外環境的共生與平衡，當處於病毒肆虐的外環境下，就應打造強健的身體內環境，提升正氣，減少被感染生病的機會。除了持續運動、保持睡眠充足外，也可喝點中藥茶來預防。

新型病毒多變難纏，尚無藥可醫，中醫講求內外環境平衡，高雄新世紀中醫診所院長郭哲彰分析多份中國大陸對新型冠狀病毒的中醫藥研究指出，這次病毒感染在中醫來說偏向「濕」症，譬如低熱、胸悶、嘔吐等腸胃症狀較多，如果體質偏濕熱（如舌紅、舌苔厚）的人，不但特別容易感染，「感染後成為重症的機率也高，」郭哲彰說。

因此強化個人的內在環境，除去會造成濕的原因，是抵禦外邪的最好方法。「創造本身合適，但病毒不合適的環境，」郭哲彰認為，藉由內外環境調整，就能把個人的免疫力維持在最佳狀態，也不易受到病毒干擾威脅。

病毒耐低溫不耐高溫，人體卻剛好相反，溫度太低會造成免疫力下降。（圖片來源：Pixabay）

防疫1法：維持室內溫濕度

病毒耐低溫不耐高溫，人體卻剛好相反，溫度太低會造成免疫力下降，因此建議居家溫度濕度必須要調整適中。在寒流時，他會將醫院診間的溫度調節在攝氏25℃上下，濕度調節在55％左右，不但感覺溫暖舒適乾爽，也能增強本身抗病力。

防疫2法：少吃油炸食物及甜食

飲食會影響身體濕的狀況。不妨多吃些香料如生薑、咖哩、茴香等，去濕又可增加抵抗力。「儘量少吃甜食，」郭哲彰提到，中醫認為甜食吃多會損傷脾胃（消化系統）功能，讓體內濕氣排不出去，也會造成黏膜發炎，油炸食物也一樣，甚至造成便秘，「一天不排便，就會更加重濕的狀況，」他提醒，除了少吃油炸及甜食，也要留意每日排便順暢。

減少病毒上身，勤洗手、戴口罩防護也是中醫認為的基本要件。（圖片來源：Pixabay）

防疫3法：勤洗手、戴口罩

減少病毒上身，勤洗手、戴口罩防護也是中醫認為的基本要件。吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後、打噴嚏擤鼻涕後要用肥皂洗手；戴口罩則須視情況而定，疾管署建議，目前除出入醫院、有呼吸道症狀者、有慢性病者外出建議戴口罩外，健康民眾及一般學生毋須戴口罩。

防疫4法：保暖要做好

天氣忽冷忽熱，還是要注意保暖、避免感冒。郭哲彰提醒，天冷時出門前一定要備妥4樣保暖物：帽子、圍巾、口罩及襪子，全部著裝完畢再上路，不要讓免疫系統在寒風中崩壞失靈。

防疫5法：喝點防疫茶，增加防護力

喝點防疫茶。（圖片來源：Pixabay）

疫情流行期間人人自危，除了謹慎小心外，也可喝點防疫茶增加抵抗力。

2003年SARS期間，郭哲彰跟中國醫大附醫中醫部的同儕共同擬訂這款防疫茶處方，10多年來也是高雄聖功醫院中醫部在秋冬流感期間必提供的防疫藥方，並曾協助住宿型學校的同學降低流感發生率，「用中藥來維持、穩定免疫系統，預防疾病，」他說，這帖藥方共有9味中藥材，以玉屏風散（黃耆、防風、炒白朮、甘草）為基礎，這是自古用在肺氣虛導致的反覆性感冒上，可以提升正氣。另外加上紫蘇，可去風寒，對病毒性感染有幫助；荊芥則能加強紫蘇的抗風寒效果；金銀花、薄荷及藿香，則能改善風熱及風濕型感染。

此僅為預防配方。（圖片來源：Pixabay）

防疫茶配方（均可在中藥房取得）：薄荷1.5錢、防風2錢、黃耆3錢、甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、荊芥1錢、炒白朮3錢、紫蘇葉2錢。

服用方法：取7碗水（約1500cc），先開大火至煮沸後，轉小火續煮，約15分鐘後即可服用，溫熱服用較佳。可以在小朋友上學前及放學後各飲用50cc，大人若出入公共場所頻繁者，可早、晚各服用100cc。

※注意事項：此為預防方，若有喉嚨痛、發燒等發炎症狀時不宜服用，請先找醫師診治

● 慢性病患者及孕婦請諮詢中醫師後再服用

● 服用期間或服用後感覺不適者，應立即停止，並即時諮詢中醫師

● 若有服用其他藥物（包括中藥與西藥），須間隔30分鐘以上。於調整免疫能力有很大的幫助。

(中時電子報)