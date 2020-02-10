台商赴陸投資 廣東投資金額最高 21:122020/02/10 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台商在中國大陸投資狀況。表：馮建棨製 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到肺炎疫情影響，部分中國大陸城市陸續進入半封城狀態，影響當地工廠開工，根據經濟部統計，目前台商在中國大陸投資最多的省份是廣東，廣東含深圳的投案案件高達1.33萬件，累計金額約336億美元，目前正在了解受影響範圍。 經濟部統計指出，投資其次的地區是上海，台商投資約6,340件，金額271億美元。北京1377件、約47億美元，天津979件、約31億美元，重慶333件、約28億。分別影響電子業、食品業、紡織業及金融業等行業。 (工商 ) #廣東 #台商 #在中國 #大陸投資 #經濟部 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣東將量產「肺炎一號」 醫治武漢肺炎輕症患者 12:412020/02/06 兩岸 日產400萬口罩跳票 陳時中：經濟部以機器量預估 13:462020/02/06 政治 經部陪同蔡英文巡視 感謝口罩工廠不眠不休生產 17:112020/02/06 財經 經部：國內不織布產量充足 口罩原料沒有斷貨問題 22:012020/02/06 財經 經部推我OK你先領 把口罩留給需要的人 15:142020/02/07 財經 口罩荒引爆衛生紙之亂2.0？經部一句話闢謠 16:142020/02/07 財經 武漢疫情對台產業衝擊 經部下周完成報告 21:042020/02/08 財經 大林蒲遷村 高市府籲中央再研議 04:102020/02/09 地方新聞 衛生紙之亂止不住！ 一張圖秒懂「無知造成恐慌」 17:362020/02/09 生活 口罩日增產逾70萬片 優先提供三類人 17:582020/02/10 生活 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 - 財經 - 工商 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。