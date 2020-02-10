受到肺炎疫情影響，部分中國大陸城市陸續進入半封城狀態，影響當地工廠開工，根據經濟部統計，目前台商在中國大陸投資最多的省份是廣東，廣東含深圳的投案案件高達1.33萬件，累計金額約336億美元，目前正在了解受影響範圍。

經濟部統計指出，投資其次的地區是上海，台商投資約6,340件，金額271億美元。北京1377件、約47億美元，天津979件、約31億美元，重慶333件、約28億。分別影響電子業、食品業、紡織業及金融業等行業。

(工商 )