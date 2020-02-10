全球金融科技發展如火如荼，今年來，已有二宗大型併購案掀開熱潮，並激勵KBW那斯達克金融科技指數衝上新高。投信法人表示，觀察去年併購熱潮帶動FinTech大漲，多頭行情今年有機會再接再勵，創新高的機會與空間，都值得期待。

二宗併購案分別是：國際金融服務公司Visa以53億美元，收購專門開發API（應用程式介面）的科技公司Plaid，提供輕鬆、安全地連結個人銀行帳戶與金融服務App的橋樑；第二宗是法國支付公司Worldline以87億美元收購同業Ingenico，誕生歐洲支付新巨頭。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，年初以來的二大併購案預告2020年同樣是金融科技大展身手的一年，理由有二。

一是併購活動的參與者都是該產業的龍頭或佼佼者，具領頭羊效果；二是併購金額、規模迭創新高，企圖心強烈、發展速度加快。

展望今年，唐祖蔭強調，金融科技技術與服務不斷推陳出新，預期併購活動也將一宗接一宗，若這股創新與併購熱潮不減，可望為金融科技產業股價帶來激勵作用，未來指數創新高的機會與空間，同樣不容小覷。

(工商 )