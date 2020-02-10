一間資訊公司的董座，竟然與公司裡的已婚女會計發生婚外情，後來2人不歡而散，不料這名會計心生怨恨報復，不僅向董娘承認自己是小三，還檢舉公司有弊端，董娘一聽氣得火冒三丈，跑去法院控告女會計通姦罪還要求賠償金，庭訊時被告大方承認自己與董座發生過200次關係，法官考慮被告認罪，依照通姦罪判處4個月定讞，民事求償判女會計須給董娘60萬元。

這名在資訊公司任職的女會計與董座發生辦公室戀情，後來卻因2人不堪長期爭吵而分手，沒想到女會計心有不甘，檢舉公司有弊端，還向董娘承認自己就是外遇對象，董娘不僅控告女會計破壞婚姻，也向法院訴請離婚，沒想到被告的丈夫，反過來控告公司董座。

事情曝光之後，辛男選擇自殺，檢方也做出不起訴處分，林女以通姦罪起訴，台北地院判林女4個月的徒刑，得易科罰金12萬元定讞。

至於民事部分，由於董娘稱在這段婚外情中身心受創，要求對方求償200萬元，但被告卻表示2人離婚與婚外情無關，並未侵害董娘的配偶權。高等法院後來認定，過世的董座曾對家人及前妻表示悔意和歉意，考量到婚外情對董娘的精神方面造成極大痛苦，故判被告賠償60萬元定讞。

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(中時電子報)