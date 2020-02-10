吳釗燮發推文 斥共軍武力威脅罔顧疫情 21:162020/02/10 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 本報系資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長吳釗燮今晚發布推文，斥責中國人民解放軍武力威脅臺灣，罔顧武漢肺炎疫情。 吳釗燮在推文指出，中國人民解放軍的空軍戰機已經連續兩天飛近臺灣。蔡英文總統呼籲北京當局處理武漢肺炎，而不要武力威脅臺灣。「聽清楚，H-6轟炸機對武漢肺炎病毒根本沒用。」 (中時 ) #新冠肺炎 #NCP #解放軍 #轟6 #吳釗燮 也許您會感興趣 推薦閱讀 我與新冠肺炎遠遠近近的囧（上） 04:092020/02/06 兩岸藝文 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 20:162020/02/09 財經 湖北首度公開新冠肺炎死亡率 第1名居然不是武漢 20:232020/02/09 兩岸 西班牙及英國各新增1件新冠肺炎病例 21:182020/02/09 國際 新冠肺炎肆虐 萬里漁港稀無人煙 21:222020/02/09 生活 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 因應新冠肺炎 三商壽提供關懷服務 04:102020/02/10 投資理財 新冠肺炎813死 超越SARS 04:102020/02/10 生活新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 最新民調公布 罷免韓國瑜將成真！？ - 政治 游錫堃：中共不懂孫子兵法 才會派軍機繞台 - 政治 李登輝喝奶嗆到住院....網反應竟一面倒！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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