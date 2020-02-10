外交部長吳釗燮今晚發布推文，斥責中國人民解放軍武力威脅臺灣，罔顧武漢肺炎疫情。

吳釗燮在推文指出，中國人民解放軍的空軍戰機已經連續兩天飛近臺灣。蔡英文總統呼籲北京當局處理武漢肺炎，而不要武力威脅臺灣。「聽清楚，H-6轟炸機對武漢肺炎病毒根本沒用。」

(中時 )