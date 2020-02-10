日本《東洋經濟》雜誌的電子報刊載日本內科醫師久住英二的投書，文中指出，將超過3700人搭乘的「鑽石公主號」郵輪隔離在海上，2周的「軟禁」生活帶給人的健康受害，恐怕比新冠肺炎疫情擴散還來得大，也無疑是「侵害人權」。

投書中指出，從媒體的報導可知，船上乘客被關在狹窄的客房，因生活不自由而感到壓力和不安，常用藥不足的問題也很嚴重。

他說，「有乘客的女兒找我詢問，因為她的83歲和80歲雙親在船上，他們患有高血壓和腎功能衰竭，船務員說會送藥但一直沒送，他們身體不適想聯絡辦公室，電話也不通。通知說身體不舒服可在門上貼貼紙通知，但貼了貼紙也沒回音，實在很頭痛！」

船上的人即使沒有感染新冠肺炎，1整天關在狹窄的房間裡，會因營養失調、運動不足、壓力等使身心狀況失調。

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪。（美聯社）

他引述日本海事代理士關家一樹在「MRIC by 醫療管理學會」電子報中的論述指出，日本阻止船進港的防疫手法太古老，隔離和船舶檢疫以現在的國際標準來看，是相當異常的行為。

關家還強調，現在國際上對檢疫的解釋重點是放在保護旅客的人權上。地中海的郵輪發現2名新冠肺炎感染者，船上6千人在12小時過後就獲得自由。這次鑽石公主號的過度檢疫乃違反「國際衛生條例」（International Health Regulations, IHR）第32條的規定。

2007年生效的「國際衛生條例」第32條規定，「各國必須尊重旅客的尊嚴、人權及基本自由，而且必須將因採取的措施所帶來的不悅及痛苦控制在最小程度。」

(中時電子報)