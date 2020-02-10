儘管新型冠狀病毒的疫情仍在延燒，不過為了緩和疫情對經濟的衝擊，大陸官方不僅推出了多項貨幣與財政措施，且做為對美國去年9月下調對華新增關稅從15％減為7.5％的回應，陸方也宣布自2月14日起下調自美進口物品關稅；再加上美國經濟數據持續向好，外資在亞股也出現小幅買超，不但在大陸股市買入42.93億美元，對韓國與印度也分別買入7.62億美元與4.49億美元，至於台股則是小幅買超0.76億美元。

外資在東南亞股市的動作則相當分歧，對第一大經濟體印尼買超0.11億美元，但對東南亞股市市值最大的泰國則賣超1.99億美元；而在菲律賓、越南與馬來西亞，外資的動作也不一致，除對菲律賓買入0.15億美元以外，外資對馬來西亞與越南則是分別賣超0.69億美元與0.27億美元，顯示外資對東南亞整體的經濟基本面尚未完全恢復信心。

特別的是，儘管外資在上周買超大陸股市42.93億美元，但外資在大陸A股的占比僅不到4％，在內資信心仍動搖的情況下，大陸滬深300指數在上週仍下跌2.59％。可見在股市上，大陸官方政策的做多，仍不敵內資對疫情蔓延的恐懼。

此外，儘管台股在上週上漲1.02％、外資對台股也買超0.76億美元，但台股仍是外資今年來在亞股賣超最多的市場，累計賣超金額達10.67億美元；顯示除了疫情影響之外，台股估值面也開始受到檢視。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，隨著新型冠狀病毒的疫情升級，自上週大陸股市開市後，人民幣資產就呈現劇烈震盪，兌美元匯率自跌破7元關卡後便出現反彈，A股則是創下近10個月以來最大的單週跌幅。

由於大陸境內多數餐飲旅遊等服務業仍停擺，且部分企業在2月10日開工之後也有停工壓力，因此市場預期大陸首季經濟增長將面臨保5壓力。至於後續仍要密切觀察每日新增病例是否下滑、官方政策效應與復工後大陸工業生產恢復狀況而定。

林雅慧表示，換句話說，目前評估疫情是否已到高峰還尚早，所以也無法斷言投資人信心何時恢復，不過在這過程期間，大陸官方的利多措施卻是不斷，除了貨幣與財政政策外，官方也宣布自2月14日起調降750億美元自美國進口商品的關稅，而人行開春後透過加大流動性投放，以及調降逆回購利率注資市場、提供重點物資產業、中小企業優惠貸款等措施，也讓市場預期未來大陸官方仍有進一步做多的空間。

另一個利好於亞洲經濟與股市的，則是國際油價目前的變化。由於多數亞洲國家屬於原油進口國，油價的下降反而有助於緩和亞洲國家的財政壓力，此外，油價下降有助通膨下降，因此也同步增加了亞洲央行降息的空間。林雅慧表示，疫情疑慮恐對石油需求帶來壓力，布蘭特原油價格自近期高點的每桶約69美元，下跌逾20％來到每桶54美元創一年新低；因此市場也傳出產油國正考慮提前召開緊急會議，推動擴大減產以支撐油價。

在這情況下，亞洲央行的政策工具就變多了。除中國人行的降準措施外，遊客人數銳減也促使泰國央行2月5日意外降息1碼至史上新低。此外，包括日本、新加坡、印尼等多國亞洲央行近期亦釋出擴大寬鬆預期，而從各國實質利率水平來看，泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、印尼等國仍有較大降息空間，即便印度央行因通膨率攀升在利率上按兵不動，但仍繼續保持寬鬆立場，可見就算市場未來還可能出現震盪，但亞洲央行手上的工具算是充裕。

林雅慧表示，目前市場還在觀察疫情對大陸乃至於亞洲整體經濟的衝擊，但由於全球央行積極做多，所以投資人毋須恐慌，這時反而要注意多元配置的重要性，一來降低市場隨時而來的衝擊，二來也可以替未來隨時反彈的基本面做好上陣準備。

(工商 )