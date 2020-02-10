新冠肺炎疫情持續蔓延，不僅衝擊到國內外觀光旅遊、飯店、餐飲業種，百貨零售業更是人潮減二至三成、業績可預期波及整個第一季可能會減至少一成以上；百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽更是在年後開工第一周天天坐陣密集開會，擬定出防疫升級版─顧客六大接觸點、15項公共設施落實「時時消毒擦拭」，其中更包括全台逾400個櫃位試衣改用拋棄式頭套，以提供安心安全的購物環境。

17年前SARS疫情爆發時，吳昕陽擔任台中店長，面對疫情並不陌生，可以在短短一周倍數擴充防疫設施，包括全館「日日排換氣」、「週週消毒」；且從小處做起，增設手部消毒器、洗手檯貼心提供溫水、試衣改用拋棄式頭套等，配合政府共體時艱。

其中因應宣導「勤洗手」重要防疫關鍵，更增加設置比平時多一倍、達220台感應式手部消毒器，於各店重要出入口及餐飲樓層方便顧客消毒手部，全台更有80％洗手間的自動感應水龍頭貼心提供溫水、抗菌洗手泡沫，鼓勵民眾勤洗手，做好防護基本功；而針對各項顧客接觸性商品，新光三越特別會同品牌專櫃共同落實，包括全台超過400家專櫃配合於顧客試衣時，提供顧客拋棄式頭套，顧客試用、試戴接觸性商品後，專櫃人員也將於顧客每次使用後以酒精清潔與消毒擦拭，且擴及全台12家超市、逾300台手推車及1500個購物籃、全台服務台近600台娃娃車及輪椅設備等。

而據了解，目前人潮減少的百貨商圈以信義區、台北東區、北車站前、西門町等最為明顯，有業者指出，主要是陸客全面消失所致，尤其是上周鑽石公主號發布2千多名下船遊客所到過的101等信義商圈，周六人潮幾近退散到只有五、六成，業者估計，元月是正向兩位數成長，2月很多春酒取消也會衝擊到百貨業績，3月還是會受影響，總體第一季業績至少會減少一成以上。

(工商 )