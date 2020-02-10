連鎖餐飲六角國際集團（六角，2732）因今年農曆春節在1月，原物料備貨提前在去年12月出貨，加上春節開市後受新冠肺炎疫情影響，1月合併營收3.39億元、年減12.96％。

展望後市，新冠肺炎後續發展目前難以預測，六角表示，若以最嚴峻狀況估計，即便六角集團占股六成的杭州瑞里，在中國境內全部加盟店受疫情影響而未能營業，帳面現金仍可支應60個月以上的營運周轉期。

面對新冠肺炎強襲，六角洞察到近年不少在中國市場竄起的手搖茶飲品牌，受到疫情影響恐發生資金斷鏈問題，預計市場將展開大規模汰弱留強的大洗牌，體質不佳或現金流不夠的品牌恐將被淘汰出局。為此，六角決定提供杭州瑞里門店及供應商端更多協助，同時並將積極加大品牌以及人員上的投資，努力作好各項準備「打季後賽」，俟產業秩序重整後，再加速拓點展店、提高市占。

受新冠肺炎疫情影響，六角持股近六成的杭州瑞里配合中國政府防疫政策，約一半加盟門市延後開業。六角表示，杭州瑞里營收約佔集團合併營收約25％，且延後開業門市以加盟為主，2月因遵守中國地方主管機關規定，部份地區延後復工並全力配合防疫，後續仍將觀察中國疫情是否降溫。

六角為分散單一市場營運風險，旗下主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」採全球布局策略拓點展店。2020年在東南亞市場仍能維持穩定成長，公司並規劃第一季重返印度及緬甸市場，營運動能成長無虞。而為聚焦在飲品發展，六角並正式啟動產業鏈上下游整合，併購市占最高的粉圓製造廠，確保供貨質、量無虞。

市場預測，2月份連鎖餐飲在中國市場仍將持續受到疫情影響，但六角因有多國市場維持「Chatime日出茶太」營運動能，第一季仍可望成長。六角表示，2019年股利政策公司仍將以回饋股東為主，持續高配息率現金股利政策不變。

展望全年，六角表示，公司除會在領先市場維持強勢擴張動作，拉大與競爭者的距離，並將更積極布局歐美及新興市場，目標「Chatime日出茶太」展店數預計再成長3成，藉此鞏固市占。

(工商 )