大陸政府採取措施遏抑新型冠狀病毒迅速傳播，削弱了疫情嚴重地區的工業活動，同時令大部份消費者留在家中，拖累零售和旅遊活動。綜觀凱利投資追蹤研究的企業，最受大陸經濟活動停頓影響包括武漢當地的大陸大型半導體設備生產商、全球零售商和網上旅行社。然而我們相信這些影響應僅屬短暫。

我們可以從大陸過往的疫情恐慌了解銷售如何受到影響。在2003年SARS疫情期間，百勝中國(肯德基KFC、必勝客Pizza Hut和塔可貝爾 Taco Bell的大陸特許經營商)的銷售在疫情高峰期的當季均大幅下跌。由於百勝的品牌實力強勁，因此在翌年已收復2003年的失地。星巴克認為其內地品牌實力雄厚，當病毒威脅解除後，銷售將會回復正常。

大陸對互聯網和媒體股盈利的直接影響較低，但亦可能構成一定影響。迪士尼(Disney)已關閉位於上海和香港的主題公園。若主題公園閉館超過一週，料將會削弱本季盈利。另一方面，網上旅行社智遊網(Expedia)和Booking Holdings或會受累於出境大陸旅客減少。對全球化妝品、高檔產品和酒類公司的影響，很大程度將取決於危機持續的時間。面對短期負面影響，相關行業通常可通過節省市場推廣、租金和其他成本來抵銷。大陸消費者仍然是重要的需求來源，我們有信心這方面的需求應不會永久受損。

在疫情發展初期衍生大量的不確定性，導致風險資產作出反應，股票飽受賣壓。當全球醫療界逐漸認識和懂得如何應對這疫情(如控制疫情擴散及有機會研發出疫苗)，不確定性將會消退，屆時風險資產應會重返正常水準。一般而言，經濟和金融市場都能從這類事件中迅速反彈。鑒於部分地區經濟活動停頓，第一季全球經濟成長率可能會 受影響，但大部份經濟分析師預測全球經濟不致於會因此出現衰退。若受影響的國家或地區出現經濟放緩，應會促使其推出更多財政和貨幣刺激措施。

相對於美國國內生產毛額(GDP)，大陸GDP對美股的影響更大，不確定性增加已導致美國週期股遭拋售，特別是大宗商品和能源股。雖然中美的貿易逆差顯著，但標普500指數企業的貿易結餘較為均衡，因為它們多數擁有在大陸業務，可以將貨物/產品銷售至內地。這些完全在大陸進行的交易並不影響美國GDP，但有機會影響企業的財務表現。

(工商 )