為了替觀光業紓困，交通部今日召開會議，初步敲定籌百億元救觀光，其中約4成5是紓困，另5成5是振興，相關規劃將待向行政院報告後拍板定案，預計最快本周對外公布。至於交通運輸業紓困及防疫尚未納入其中，但交通部強調，會結合前瞻計畫經費促進觀光產業轉型升級，另爭取經費。

因新冠肺炎案例不斷攀升，對觀光產業衝擊也不斷擴大，交通部長林佳龍從過年前即展開產業紓困政策研商，今天再度開會。據與會者轉述，林佳龍會中指示，觀光紓困及振興的補助細則，必須確認能夠使中小型業者及經營團隊能夠受益，包括青創、微型觀光及地方創生等，「讓年輕人不要在這時候退場」；林強調，面臨危機，政府有責任要扶弱，但不能沒有對策，「否則會愈扶愈弱。」

交通部官員透露，在觀光紓困方面，包括：旅行業接待陸客團提前離境補助措施、旅行業停止出入團補助措施、入境旅行社紓困、協助旅行／旅宿／觀光遊樂業融資周轉貸款及利息補貼、促進旅行業（含導遊領隊）／旅宿業／觀光遊樂業發展及人才培訓、補貼觀光旅館及旅館必要營運負擔等六項方案。

在觀光復甦及振興方面，目前大約有10案，包括：推動智慧觀光數位轉型計畫、鼓勵跨縣市區域合作結合觀光產業公協會、旅宿業品質提升、觀光遊樂業優質化計畫、擴大國際行銷、提升溫泉品牌、補助地方政府提案觀光亮點活動、國內旅遊復甦計畫、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施、疫情過後擴大國際行銷等。

據了解，林佳龍11日將赴行政院報告相關方案，待行政院拍板後，預計最快本周對外公布。交通部另案研商交通運輸業的紓困及防疫用品補助，包括受衝擊的遊覽車、租賃車、小三通、計程車等業別及從業人員，另關於航空及機場業者，目前受衝擊的程度逐漸升高，也正在研議納入。

(中時 )