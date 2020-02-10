新北市警局為配合寒假延長，特別規畫少年保護查察勤務，今晚到青少年易聚集的KTV臨檢。（王揚傑攝）

新北市警局為配合寒假延長，特別規畫少年保護查察勤務，今晚到青少年易聚集的KTV臨檢。（王揚傑攝）

因應全國各級學校配合新冠肺炎防疫需要而延後開學，新北市警局為維護學子在寒假延長期間的人身安全，規畫今（10）日、18日全市同步實施「少年保護查察勤務」及「校外聯合巡查勤務」，加強保護青少年，防制偏差行為及維護社會治安。

今晚9時，新北市警局結合市政府教育局校安室、少年輔導委員會人員，並配合刑警大隊外勤隊、警犬隊、保安警察大隊霹靂小組及交通警察大隊、少年隊、婦幼隊等組合優勢警力，至板橋地區青少年易群聚治安熱點及特定場所實施臨檢，亦同步進行防制危險駕車及違規改裝機車、噪音車稽查，在聯外道路及橋樑設置路檢點強力取締。

新北市警局副局長艾鵬表示，這次勤務規畫除了青少年容易群聚、滋事場所外，亦將轄內複合式汽車旅館及易聚集場所，列為清查目標，另針對青少年深夜在外遊蕩及吸菸、喝酒或無照駕駛等偏差行為，在學校開學前都會持續加強勸導取締，確保國家未來主人翁安全，並還民眾舒適安寧的夜晚。

(中時 )