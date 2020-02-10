交通部觀光局今日宣布，暫停旅行團前往大陸旅遊延至4月30日，包含大陸轉機至其他地區旅遊；另旅行團前往香港、澳門地區旅遊持續暫停至3月31日，同時也包含由香港、澳門轉機至其他地區旅遊。

觀光局表示，旅客參團解約退費，可適用國外旅遊定型化契約第14條規定辦理；旅行社原訂行程安排由大陸、港澳轉機者，如在行程開始前變更安排由其他地區轉機的航班，仍應通知旅客並取得旅客同意後始得變更，若旅客不同意而有解約情形時，其解約退費仍依前揭規定處理。

觀光局近期接獲民眾詢問因新冠肺炎影響而對出國旅遊有疑義的樣態，包括：旅遊地政府因疫情考量，宣布禁止我國出發的所有航班入境，致旅行團取消；教育部將寒假延後結束、暑假延後放，致部分家長或教師需取消原訂7月1日至14日的行程；因疫情指揮中心宣佈，由大陸港澳（含轉機）返臺14天內，須居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，致原安排的參團行程須取消。

觀光局考量以上情形，因屬不可歸責雙方當事人事由，為保障參團旅遊消費者權益，商定針對前項參團旅客解約退費原則，可依據國外旅遊定型化契約第14條辦理，請旅行業者考量對旅客有利方式為優先適用。

此外，若旅客參團前往其他國家旅遊，且非屬上述情形而有解約情形，建議雙方磋商延期或其他替代方案處理，如須解約退費依據國外旅遊定型化契約第13條辦理。

(中時 )