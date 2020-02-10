天氣回暖！中央氣象局指出，明天(11)各地大多仍為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨，天氣雖然持續回暖，不過清晨還是比較冷，中部以北低溫只有13、14度。周日(16)鋒面又將通過，且有一波強度接近強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下，北臺灣再度變冷。

氣象局指出，今日白天起逐漸回暖，直到周四降雨機率才開始增高。明日除了花東地區有短暫雨，白天北部、東半部高溫可以來到23、24度，中南部則約25、26度，日夜溫差還是稍大。

氣象局說明，周三、四(12日、13日)天氣進一步回暖，各地高溫普遍都在25度以上，中南部甚至可以來到29度；周三開始水氣略增，東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周四、五鋒面到通過北部海面，各地天氣轉為短暫陣雨，西半部及東北部有機會出現雷雨、局部較大雨勢，甚至不排除有短時強降雨發生的機率。

氣象局透露，周日又將有另一到鋒面通過，屆時接近強烈大陸冷氣團的冷空氣將南下，北台灣變冷，其餘地區晚上也會轉冷。

(中時電子報)