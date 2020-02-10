美國聯準會（Fed）1月底召開利率決策會議，維持基準利率在1.5～1.75％區間不變。在主要國家央行寬鬆政策延續下，投信法人認為，新興國家為增強經濟與市場信心，今年也將維持寬鬆路線，預料未來降息空間可期，從而嘉惠新興市場債券表現。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，美國聯準會（Fed）最新利率決議與去年12月發布的聲明幾無二致，符合市場對於維持現行寬鬆政策的預期，預料各新興國家央行也將同步跟進，奉行寬鬆路線的主基調，藉此增強經濟與市場信心。

由於歐美大國正陷入日本化的負利率危機，讓債市的利息收益每況愈下，收益率超過4％以上的債券比重只剩下2.4％，而且幾乎都以新興債為主。目前新興債的整體殖利率約4.89％，為美國的1.1倍、歐洲的10.9倍，對全球機構投資人具有高度的吸引力。

第一金投信分析，現今歐美日等成熟國家正處於低成長、低利率與低通膨的三低狀態，中短期內難以掙脫，反觀一度陷入掙扎的新興國家，經過近年的結構調整後，正逐步走出新氣象。挾著基本面回穩，以及高利差優勢的新興債，勢必成為債券投資人追逐的新焦點。

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