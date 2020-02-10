新冠肺炎疫情持續，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山領軍的研究團隊最新報告稱，新冠肺炎的潛伏期平均為3天，最長可達24天，同時不排除「超級傳播者」的存在。

新浪財經報導，鍾南山領銜的新研究9日在網站medRxiv上發表預印本（未經同行評審）。這次對過千宗確診病例的研究發現，新冠肺炎的潛伏期最長可達24天，引起外界關注。對此鍾南山團隊成員回應稱，24天潛伏期仍屬於個例，目前論文還在投稿階段。

科學網報導，此最新論文由鍾南山攜手抗疫一線的37位作者共同完成。他們對截至1月29日、來自大陸31省市552間醫院的1,099宗新冠肺炎確診患者，作出臨床特徵回顧性研究。

結果發現，1,099人中，483人（43.95％）為武漢當地居民。在武漢以外地區，26％患者未在近期前往武漢，或未與來自武漢的人有過接觸。同時，僅約1％患者與野生動物有過直接接觸，約31％患者去過武漢，逾7成患者與來自武漢的人員接觸過。

這些結果印證如家族聚集性發病、無症狀感染者傳播、3階段暴發模式等確實存在。同時，不排除「超級傳播者」的存在。

至於症狀，發燒（87.9％）、咳嗽（67.7％）是最常見，但就診時有發燒症狀患者不足一半。腹瀉和嘔吐少見。另外，4分之1患者至少有一種基礎性疾病（如高血壓、慢性阻塞性肺疾病）。

在住院期間，最常見的併發症是肺炎（79.1％），其次是急性呼吸系統疾病（3.37％）和休克（1％）。而進入ICU、需要有創通氣和死亡的患者，百分比分別為5％、2.185％和1.365％。

(工商 )