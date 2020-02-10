阿里巴巴集團與螞蟻金服集團10日發布「阿里巴巴告商家書」，推出六大方面多項特殊措施，扶助中小企業發展，尤其是受疫情影響的中小企業。

澎湃新聞報導，阿里巴巴表示，此次推出的六大舉措旨在支持和鼓勵全國特別是湖北等疫情較重地區的中小企業發展，包括減免平台商家經營費用、提供免息低息貸款、開放靈活就業崗位、補貼快遞物流、提供數位化服務、支援遠端辦公等，來幫助商家應對暫時的困難。

為降低中小企業的經營成本，阿里巴巴將免去所有天貓商家今年上半年的平台服務年費，所有淘寶、天貓商家免費使用網店裝修工具「旺舖智慧版」。菜鳥對3月31日前新加入商家減免2個月倉租。全國口碑商戶免除商品佣金至2月29日，武漢口碑商戶免除商品佣金至3月31日。

為緩解中小企業資金壓力，螞蟻金服旗下的網商銀行專門為淘寶天貓上註冊在湖北的商家，撥出總額人民幣（下同）100億元、為期12個月的特別扶助貸款，其中前三個月貸款利息全免，後9個月利率打八折。為全國其他地區的淘寶、天貓商家提供為期12個月的、總額為100億元的特別扶助貸款，利率打八折。

此外，餓了麼口碑將向部分全國連鎖餐飲企業提供總額10億元專項扶持資金，疏解餐企運營成本壓力。

為了讓物流轉得更快，淘寶、天貓聯合菜鳥設立10億元專項基金，用於補貼供應鏈和物流，針對快遞員，提供攬收補貼、免費保險，免收菜鳥裹裹技術服務費等措施來促進快遞網路的恢復。

為了讓更多中小企業發展數位化，阿里巴巴將開放更多相關服務產品和能力。全國所有線下商戶均零門檻免費入駐淘寶直播、免費使用運營工具。淘寶大學推出多項線上免費課程，線上輔導商家運營。菜鳥將開放智慧供應鏈大腦等數智產品和專屬服務等。

(工商 )