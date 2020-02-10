新北市長侯友宜10日下午接連至金山、石門參加「市長行動治理會談」，傾聽當地里長聲音，並一一指示各局處首長替地解決問題，認真辛勤的態度，也獲得里長大力讚少。侯友表示，金山、石門屬於偏鄉，基礎建設、觀光發展都是當地居民相當重視的問題，他會全力協助地方單位做建設，讓人民安居樂業。

侯友宜昨日下午2時許先至金山區公所，與當地15位里長面對面座談，聽取里長對公共建設的意見，並當場指示局處首長替里民解決問題，隨後4點又趕至石門參加第2場行動治理會談。

金山磺港里長許明熙趁機建議，希望市府能在獅頭山公園增建環山步道，讓民眾能從現有的磺港承天宮旁路線上山，一路繞行至磺港漁港下山，改善目前只有單一上下山路線的問題。

觀旅局回應，獅頭山公園其實在早期有另一條通往磺港漁港的道路，但106年坍方後，邊坡仍處不穩定狀態，他們會再做專業評估，決定是否要修建，或尋求其它替代方案，但一定會盡力達成地方期待。

石門區德茂里長花文發則在會議上爭取興建石門市民活動中心；對此城鄉局也回應，本案已納入「「變更北海岸風景特定區計畫主要計畫」，預計今年3月提都委會大會審議。

侯友宜表示，他相當重視地方聲音，不管是大建設還是小議題，市府局處都應用最積極的態度來面對，全力協助里民完成地方建設，打造更好的新北市，讓市民安居樂業。

(中時 )