大陸外交部發言人耿爽在網上例行記者會上表示，新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，需要國際社會攜手應對。在這場沒有硝煙的戰「疫」中，「我們用中國速度為世界防疫爭取寶貴時間。」

在10日的網上例行記者會有記者提問：最近一段時間，多國對中方抗擊新冠肺炎疫情採取的舉措給予支持。一些國家並表示如果疫情發生在中國以外的其他地方，肯定難以得到如此有效的防控。但也有一些聲音懷疑中方能否控制疫情並防止向其他國家蔓延。發言人對此有何評論？

耿爽回應表示，新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，需要國際社會攜手應對。中方為應對疫情採取的有力舉措不僅在對本國人民負責，也在對全世界負責。在這場沒有硝煙的戰「疫」中，「我們用中國速度為世界防疫爭取寶貴時間，用中國力量築牢控制疫情蔓延的防線，用中國實踐為世界防疫樹立新標桿。」

他介紹稱，世衛組織總幹事譚德塞說，正是由於中方採取強有力防控措施以及中國人民作出的巨大犧牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他國家的蔓延。聯合國秘書長古特雷斯也表示，中國為控制新冠病毒並避免其蔓延已做出巨大和非凡的努力。國際社會需保持強有力的合作與團結，避免在應對疫情時出現污名化的情況。

耿爽說，目前中方各項工作有序推進並逐步取得成效，治癒人數已明顯超過病亡人數，疑似病例增速趨緩。有著「舉國體制」的制度優勢，有著全國人民的堅定決心，有著應對「非典」的實踐經驗，有著國際社會的理解支持，中方完全有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰，同國際社會一道維護地區和全球公共衛生安全。

(中時電子報)