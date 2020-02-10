鑽石公主號傳出上百人確診新冠肺炎，郵輪遊客曾到訪的萬里觀光首當其衝，半月來遊客銳減6成；新北市府農業局對此回應，市府第一時間就派人至龜吼漁夫市集、富基漁市全面消毒，市集管理單位也每日實施漂白水消毒作業，期盼此舉讓民眾安心，再來萬里漁港品嘗鮮甜多汁的「萬里蟹」及花枝、石斑魚等當季佳餚。

鑽石公主號郵輪部分遊客曾於上月31日造訪萬里野柳一帶，引起民眾恐慌，不敢再到萬里，龜吼漁夫市集、富基漁市變得相當冷清，遊客數銳減5成，商家叫苦連天。

農業局出面信心喊話，日前得知公主號遊客曾到訪萬里後，立刻派人至萬里主要景點進行消毒，除此之外，龜吼、富基漁市管理單位也天天用漂白水清潔用餐區桌椅。

農業局表示，富基漁市、萬里漁港是北台灣「萬里蟹」發源地，也是最乾淨的觀光漁市，場區通風良好，加上國內疫情控制得當，目前沒有蔓延趨勢，請民眾不用太過憂心。

龜吼漁港餐廳業者說，不只市府，店家也很重視防疫工作，他們每天都會自主消毒、戴口罩、量體溫，就是希望提供民眾安全的用餐環境。

農業局長李玟表示，現在來萬里漁港除了可吃到鮮甜美味的「萬里蟹」，還有當季盛產的花枝、透抽、石斑魚、紅甘、竹筴魚，海膽等各式海產，邀請民眾趁著周末假日一起來萬里品嘗最新鮮的海鮮佳餚。

(中時 )