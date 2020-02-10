新北市三峽老街擁有百年歷史，街上隨處可見拱型紅磚走廊與巴洛克風格建築，這些都是風光歲月刻畫出的痕跡。（新北市三峽區公所提供／張睿廷新北傳真）

新北市三峽幅員遼闊，擁有許多歷史悠久特色景點，平均一年有2百萬人次造訪，三峽區公所也打造一系列特色遊樂行程，包括三峽老街、清水祖師廟、熊空休閒農場、五寮尖等地，邀民眾攜家帶眷，規劃一趟三峽之旅，共度美好假期。

三峽在日治時期後期因有船舶運輸，讓三峽成為台灣較早開闢的市街聚落，也讓形成了蓬勃發展的三峽老街，且民眾在街上還可隨處看見拱型紅磚走廊與巴洛克風格建築，依稀可見風光歲月刻畫出的痕跡。

三峽清水祖師廟創建至今已有2百多年歷史，廟宇內滿是精細繁複的木雕、銅塑、石雕，令人目不暇給，不管假日、平日遊客總是絡繹絕。

位於三峽竹崙山區的「大熊櫻花林」海拔約650米，是當地最著名的賞櫻勝地，園內有7種櫻花，包括三色寒櫻、八重櫻、福爾摩沙、香水櫻、富士吉野櫻、墨染吉野櫻、染景吉野櫻，共有2500棵櫻花，花季一路持續到4月。

熊空休閒農場占地約168公頃，海拔700公尺，園區綠意盎然，園內規畫有親水山林步道、有機茶園步道、山櫻巨石步道、環山步道，遊客在農場不只可以驗山嵐瞬息萬變之美，同時還能領略北插天山夕陽晚霞。

台北三尖之首的五寮尖是北台灣著名岩場，以峭拔險峻的崚岩聞名，其中又以峭壁雄風大岩壁最為艱險，對熱愛攀岩的民眾來說相當具有挑戰性，三峽區公所歡迎民眾趁著假期，帶著全家大小一起來三峽享受美好假期。

(中時 )