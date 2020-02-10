威力彩頭獎連摃10期之後，今（10）日晚間頭獎金額4.65億元，已由 台北市南港區昆陽街144號 新移民投注站開出，由一人獨得。

威力彩頭獎獎號，第一區中獎號碼04、12、14、16、19、21，第二區中獎號碼為08號。

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