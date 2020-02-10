口罩實名制上路第5天，買不到口罩的情況依舊困擾部分特殊族群，中央流行疫情指揮中心10日晚間召開記者會宣布，目前國內口罩每日產能已超過420萬片，因此明日起「倍增」醫療院所的口罩配送量外，也同步開放給有特殊醫療需要的病患及陪病者；另外，實名制購買也可能延長到2月底或3月初，直到每日口罩產能可以達到1000萬片為止。

衛福部長陳時中指出，一週來國內醫用口罩徵用產能明顯提升，平均日產量已超過420萬片。（圖／報系資料照）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內醫用口罩徵用產能明顯提升，平均日產量已超過420萬片，為讓防疫最前線的醫護人員能有更足夠的口罩，將於明日開始倍增醫療院所的口罩配送量，由平均每日85萬片提高到170萬片，並補充各醫院的庫存至足夠15天口罩安全準備量以上。

另一方面，為了照顧特殊醫療需要的患者，指揮中心也決定，提供每日約13萬片，交由醫療院所提供給前來接受透析（洗腎）、癌症化學治療或放射治療和其他經醫師評估，因疾病狀況必須每日、隔日或每周頻繁就醫的特殊病患；並且提供住院患者的陪病人員，例如看護或陪病家屬，每名住院病患限一位。

中央流行疫情指揮中心同步開放給有特殊醫療需要的病患及陪病者，每日約13萬片。（圖／報系資料照）

指揮中心強調，上述民眾每次就醫或陪病時，可以向醫療院所的指定部門登記取得1片醫療用口罩，醫療院所須造冊管理，以使徵用口罩能被妥善分配運用。

至於口罩實名制的政策何時鬆綁，主要還是受到國內口罩產量影響，在經濟部協助加開產線之下，過去這段時間口罩產能已見提升，比實名制上路時日產能增加百萬片，樂觀預估，最快到2月底日產能能達到千萬片，屆時口罩才有希望恢復自由買賣。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)