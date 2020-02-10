台大教授稱口罩用越久越好？羅一鈞回應了。(影/中時電子報)

疫情指揮中心今晚8時開記者會說明口罩實名制第二波分配情況，當中有媒體詢及台大教授稱口罩「用越久、過濾效力越好，不用天天換」。對此，中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞不予背書。

記者會中，媒體詢及有台大教授指出，一般醫用口罩只是「保護環境」非「保護個人」，教授甚至指出口罩用越久、過濾效力越好，不用天天換。

對此由中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞負責回答，他表示這樣的說法「有違對口罩的學理和常識」，他委婉地說「應該可以再商確看看」。

(中時電子報)