韓星丁海寅近期首次挑戰開個人綜藝節目《丁海寅的步行報告書》，當中他在紐約遇上一位預言家，表示他今年將會結婚，讓還在拚事業的他相當震驚，八字命理專家毛衣老師就觀看丁海寅的命格，卻也發現他今明兩年感情上有機會有好消息。

韓星丁海寅擁有天菜臉蛋與身材，爆紅後擁有廣大粉絲，近期更一人主持綜藝節目到紐約。（圖／愛奇藝台灣站提供）

命理專家毛衣老師觀看了丁海寅的八字，發現31歲1988年4月1日生的丁海寅屬於丙火卯月，十神帶食神還有正印通根，私下是一位溫文儒雅、熱情善良的好男生，尤其對母親特別的孝順。今年庚子年他流年走偏財，地支有桃花。

去年丁海寅帥氣登台灣金鐘獎，黑色西裝超吸睛。（資料照／三立提供）

當男人走正偏財的時，桃花就非常地旺，也很容易想要結婚成家，例如前陣子的辰亦儒就是最好的例子。丁海寅的配偶宮，顯示他未來的老婆會是一個跟他一樣熱愛藝術，氣質良好、溫文儒雅的好老婆，他夫妻宮又是六和，結婚對他來說會比別人更容易幸福美滿。

2020年還有2021年，屬火的男性會一直傳來好消息，所以喜歡丁海寅的朋友，可以留意他的新聞，說不定這兩年就會傳來好消息，尤其是今年的農曆三、四月更是桃花旺上加旺。

(中時電子報)