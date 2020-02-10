景福警友站長張凱翔（右）捐出500瓶攜帶型酒精噴霧劑，由桃園警分局副分局長曾瑛峻（中）代表受贈。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

員警使用攜帶型酒精噴霧劑消毒。。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園警分局景福警友站長張凱翔是合順集團執行長，繼上周捐贈75％酒精隨身瓶給桃園市政府衛生局後，10日又捐贈500瓶攜帶型酒精噴霧劑給桃園警分局，希望員警執勤時能做好自身的消毒防疫工作。

合順集團共捐出2100瓶75％酒精隨身瓶、每瓶裝有10毫升75％酒精，由桃園市長鄭文燦代表接受，第一波1000瓶由衛生局協調，給予第一線防疫志工及工作人員，第二波500瓶則給予桃園警分局及景福派出所，第三波則自10日起至15日，開放民眾至診所（桃園區新生路64號，電話332-5061）免費索取，每天100瓶、共600瓶。

本身是中醫師的景福警友站長張凱翔，考量武漢肺炎疫情升溫，第一線執勤的員警更需要做好防疫工作，捐出500瓶攜帶型酒精噴霧劑，上午送抵景福派出所，由桃園警分局副分局長曾瑛峻、林鼎泰代表受贈。

張凱翔當場指導員警正確使用攜帶型酒精噴霧劑的方法，希望幫助員警提升自我防疫的正確觀念，他說，員警在第一線執勤，可能會接觸到許多人，只要防疫準備做得好，適時使用攜帶型酒精噴霧劑消毒，就能有效減少被感染的風險。

(中時 )