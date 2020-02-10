德國執政聯盟基民盟（CDU）高層周一透露，總理梅克爾（Angela Merkel）指定的接班人卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）已決定辭去黨魁一職，同時不參與下屆總理角逐，為明年年中的大選投下新的震撼彈。

卡倫鮑爾目前為CDU的黨魁，且獲梅克爾指定為角逐下屆總理的接班人，但外界對其取代梅克爾能力的質疑聲浪愈來愈高。

梅克爾已主政15年，已宣告不會再連任，將於2021年秋天舉行的下一屆聯邦大選後退位。

上週德國圖林根邦大選執政聯盟失利，黨紀明顯出現鬆散問題，很可能是壓垮卡倫鮑爾形象的最後一根稻草。

CDU地方黨部無視卡倫鮑爾的指令，轉而支持了一名由德國反移民的其他選擇黨（AfD）的候選人，極右派意外勝選在柏林政壇引發軒然大波。

這名要求匿名的CDU高層表示，卡倫鮑爾將等到黨內找到下屆總理候選人後，就會交出黨魁一職。

卡倫鮑爾將留任國防部長，德國政府發言人也證實，梅克爾支持卡倫鮑爾的決定。

卡倫鮑爾不競選總理的決定對德國的未來走向投下了一個新變數，德國正值多事之秋，不僅經濟瀕臨衰退，對外還得領導歐盟處理英國脫歐的問題。

自2005年以來，梅克爾已在國際舞台大放異彩，幫助引導歐盟度過了歐元區危機。

前社會民主黨黨魁蓋布瑞爾（Sigmar Gabriel）指出，由於保守黨與社民黨（SPD）兩大陣營均面臨整合其他小黨不力的難題，他預估聯邦大選可能會提前舉行。

但是分析家認為提前舉行大選的可能性極低，貝倫堡銀行分析師施密丁指出：「這很大一部份還是CDU內部的問題，執政聯盟還不至於出現崩解的危機。」

現年57歲的卡倫鮑爾是在2018年12月的黨魁選舉勝出，接替梅克爾成為CDU領導人，儘管當時有許多人並不相信她的領導能力。

(工商 )