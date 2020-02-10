英鎊兌美元匯率10日盤中一度跌至1.2872美元，創下兩個半月以來新低，後來回穩至1.2892美元附近。英國與歐盟間的貿易談判預估將艱辛無比，市場看衰周二公布的英國第四季國內生產毛額（GDP）表現，進一步引發英鎊賣壓。而愛爾蘭8日舉行國會大選，主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Fein）勝出，而這恐將加劇脫歐亂局。

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