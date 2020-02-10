英歐貿易談判困難重重 英鎊承壓 23:102020/02/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英鎊兌美元匯率10日盤中一度跌至1.2872美元，創下兩個半月以來新低，後來回穩至1.2892美元附近。英國與歐盟間的貿易談判預估將艱辛無比，市場看衰周二公布的英國第四季國內生產毛額（GDP）表現，進一步引發英鎊賣壓。而愛爾蘭8日舉行國會大選，主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Fein）勝出，而這恐將加劇脫歐亂局。 (工商 ) #英鎊 #貿易談判 #英國 #愛爾蘭 #英歐 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》英國退歐將面臨四大挑戰 04:092020/02/07 財經要聞 殺女友再姦殺女兒 他滅門後詭異上吊 18:212020/02/08 時事 脫歐影響英國科技業雇用人才 19:212020/02/08 財經 脫歐 衝擊英國科技人才招募 04:092020/02/09 全球財經 愛爾蘭大選開始計票 出口民調顯示3大黨勢均力敵 20:232020/02/09 國際 西班牙及英國各新增1件新冠肺炎病例 21:182020/02/09 國際 比伊波拉還可怕！專家曝 新冠肺炎恐在英大爆發 12:452020/02/10 國際 《國際社會》英國宣告新冠病毒為公衛重大威脅，武漢、湖北列「疫區」 15:572020/02/10 財經 席亞拉風暴狂擊英國歐洲西北 淹水停電交通大亂 18:132020/02/10 國際 英國新增4起確診病例 總數達8例 20:142020/02/10 國際 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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