土耳其里拉兌美元匯率10日盤中一度升至5.975兌一美元，收復上周五大部分失土，主因在於該國銀行主管機關9日宣布對於外匯交易實施新的限制。上周五受到美元走強影響，新興市場國家貨幣紛紛湧現賣壓，土耳其里拉暴跌至6.05兌一美元，創下去年5月以來的最低。

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