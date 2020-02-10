美元觸及4個月新高 金價漲幅受限 23:102020/02/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價10日盤中徘徊在每盎司1,570.5美元附近，而紐約4月期金小漲0.1％，每盎司報1,575.6美元。儘管新冠肺炎疫情升溫推高市場避險需求，但大陸當局放寬部分開工與旅遊限制，使得股市受到提振，加上美元觸及4個月新高，導致金價漲幅受限。分析師推估，黃金現貨價近日價位應在每盎司1,563美元～1,574美元盤整。 (工商 ) #每盎司 #觸及 #金價 #漲幅 #黃金現貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險買盤進場，激勵周三紐約期金反彈 10:002020/02/06 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:422020/02/06 財經 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200指數 權值股反攻 04:102020/02/07 證券．權證 《商情》買盤進場，支撐周四紐約期金續漲 10:002020/02/07 財經 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金連3漲 10:002020/02/10 財經 官方護盤 滬深兩市開低走高 10:492020/02/10 財經 滬指六連陽 創指收漲1.31％續創逾三年新高 15:312020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。