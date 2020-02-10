黃金現貨價10日盤中徘徊在每盎司1,570.5美元附近，而紐約4月期金小漲0.1％，每盎司報1,575.6美元。儘管新冠肺炎疫情升溫推高市場避險需求，但大陸當局放寬部分開工與旅遊限制，使得股市受到提振，加上美元觸及4個月新高，導致金價漲幅受限。分析師推估，黃金現貨價近日價位應在每盎司1,563美元～1,574美元盤整。

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