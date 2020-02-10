疫情延燒衝擊大陸需求 油價走低 23:102020/02/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油3月期貨價10日盤中下跌0.66％，每桶報49.99美元，而倫敦布蘭特4月期油下跌0.61％，每桶報54.14美元。由於新冠肺炎疫情延燒衝擊全球最大原油進口國大陸需求，加上俄羅斯不願配合石油輸出國家組織（OPEC）加大減產力道引發供應過剩擔憂，導致油價持續走低。國際油價與1月高點相比已暴跌逾20％。 (工商 ) #疫情延燒 #油價 #每桶 #走低 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 韓國汽車工廠 暫停生產線 04:102020/02/06 全球財經 新型冠狀病毒疫情延燒 中小信保基金 祭協助方案 04:102020/02/06 投資理財 武漢疫情延燒 滙豐延長赴港旅遊禁令 10:462020/02/06 國際 2020武漢風暴》疫情延燒 路透：北京可能延後全國人大會議 13:282020/02/06 國際 肺炎疫情延燒 國銀101台籍員工 留守大陸 04:092020/02/07 金融．稅務 疫情延燒 飯店餐飲推外送服務 04:092020/02/09 產業．科技 疫情延燒韓星訪台喊卡 04:102020/02/10 娛樂新聞 疫情延燒 民眾一大早排隊買酒精 11:142020/02/10 生活 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 疫情延燒 永豐南京子行延後至2／17復工 16:102020/02/10 財經 財經熱門新聞 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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