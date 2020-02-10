紐約西德州原油3月期貨價10日盤中下跌0.66％，每桶報49.99美元，而倫敦布蘭特4月期油下跌0.61％，每桶報54.14美元。由於新冠肺炎疫情延燒衝擊全球最大原油進口國大陸需求，加上俄羅斯不願配合石油輸出國家組織（OPEC）加大減產力道引發供應過剩擔憂，導致油價持續走低。國際油價與1月高點相比已暴跌逾20％。

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