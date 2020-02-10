（承億文旅推出限定雙人一泊二食住房專案，讓遊客吃遍義、法、港美食。圖／承億文旅提供）

西洋情人節逼近，卻因新冠肺炎疫情衝擊全球觀光產業，限制了國人出國體驗當地美食的機會！華人最大文創設計旅店集團-承億文旅，為了讓國人不用出國即可品嘗道地義式、法式與港式料理，特別搭配飯店周邊的美食、推出浪漫一泊二食方案，搶食情人節餐飲與住房商機。

承億文旅更攜手嘉義林業文創品牌，以「2020愛你愛你」、「2599愛我久久」、「2799愛情久久」房價入住各地承億文旅，加贈永生木玫瑰，讓旅客盡享歲月靜好。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，承億文旅目前在台灣共有六間主題設計飯店。其中，嘉義商旅與「微風岸港式飲茶」合作，即日起至2/27推出一泊二食套餐，搭配雙人房3,599元起；嘉義「桃城茶樣子」搭配旅法歸國華人開設的「隨處樂料理廚房」，推出一泊二食雙人與四人方案4,099元起；承億文旅「墾丁雅客小半島」，則與在地熱門餐廳AMY'S CUCINA合作，推出一泊二食雙人方案4,099元起。

值得一提的是，承億文旅今年情人節委請嘉義木創工坊-福樟良材，製作永不凋零、象徵真心誠意的木玫瑰上百朵，每朵木玫瑰皆為職人刨屑手工折成，既保留木材本身特殊香氣亦代表最溫暖的祝福。

簡巧珊強調，即使觀光產業現階段受到疫情衝擊、業績下滑，承億文旅也不會取消與在地餐飲品牌、手作職人的合作，要以一顆熱愛台灣的初心共度情人佳節。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，承億文旅各分館自過年期間即落實每日同仁體溫測量與回報，也要求所有第一線同仁配戴口罩，現場亦提供酒精讓旅客進行手部消毒，每日客房及公共空間清潔及酒精消毒更是長期執行的基本功，「餐飲與住房是安心事業，務必為讓旅客住的安心，玩得開心！」

(工商 )