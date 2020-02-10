針對我國參與WHO針對武漢肺炎舉行專家會議事，外交部發言人歐江安今晚表示，WHO明天召開的會議屬於閉門會議，並無線上轉播；另因獲邀的許多國家有疫情需要處理，所以有相當多的國際專家是以線上方式參加。我方也確定以線上方式參與。

她說，基於各國與WHO間的互信，所有與會者均須簽訂保密協定，因此在會中所取得的相關資訊將作為各國制訂相關政策時的內部參考，不會對外揭露。但政府將與WHO妥為協商與會各項安排，確保我國專家獲得尊嚴、平等的待遇，平順與會。

外交部肯定WHO公開表示將邀請我國專家與會，認為這是有意義的進展，充分顯示友邦及理念相近國家為我強力發聲已經有效促使WHO正視納我參與的必要性。

她強調，政府將持續積極爭取即時、完整參與WHO所有對抗新型冠狀病毒的會議、機制及活動，以及以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。

(中時 )