受困鑽石公主號郵輪上的台灣知名魔術師陳日昇9日在臉書發出，盼我政府接回20多名台籍旅客的求救訊號。我駐日代表處10日已向日本外務省要求儘早撤離我國乘客。

我駐日代表處表示，「本處已迅洽日本外務省，要求儘早撤離我國乘客，日方復以，目前正與醫療防疫等相關單位及各國駐日使領館協調中，將續與我方密切聯繫，倘有任何進展，將儘速通知我方。

代表處目前已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，由公使蔡明耀擔任召集人，領務組、僑務組、政務組、經濟組、新聞組的各組組長或副組長，以及駐橫濱辦事處共同因應。

陳日昇請求我政府將台灣人接回台灣隔離管制，他說：「人數不多，不會占用太多醫療資源，希望盡快處理…不要拖到真的來不及！」

他還說:「真的很累、很想回家！」自己有輕微咳嗽，也因免疫力系統下降，唇皰疹這幾天發作嚴重，接下來還有一個多禮拜的隔離時間，希望可以開放「寄送個人物資上船，生活用品食物藥物之類」。

有台籍乘客抱怨船上醫藥品不足的問題，代表處指出，「日方已依據搭乘者所提出之需求，至2月9日為止，先發送150人份胰島素等急迫性較高之藥物，另截止9日已搬入約600人份醫藥品，依序發送，10日仍持續盡速回應相關需求中。」

(中時電子報)