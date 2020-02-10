台東長濱海岸上月25日發現一隻長達20公尺的巨大鯨魚，經初步判斷為世界上體型第2大的「長須鯨」，雖已擱淺死亡，仍令國內鯨豚界震驚不已。近日經過解剖比對後，成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王建平表示，這隻鬚鯨是台灣有紀錄以來，第一隻擱淺的「藍鯨」。

研究團隊於擱淺現場分解、搬運鯨屍。（圖／翻攝自臉書海洋委員會海洋保育署）

王建平指出，從胸鰭、背鰭與尾鰭的大小與形態上比對判定，這隻鬚鯨更像是藍鯨；此外，長須鯨的鯨鬚板，前半段靠近嘴尖的部分，應該是呈現白色，與該須鯨不相符；解剖頭部後，比對頭骨內側顳窩的組成特徵，與藍鯨相符，且樣本經過DNA萃取，發現與藍鯨有高達99.28%相似度。

不過這隻鯨魚全身骨頭與關節處的軟骨比例很高，是一隻還在生長期的幼鯨，「這隻鯨魚尚未成熟體長就有20公尺，是整體判斷的指標，這隻極有可能是台灣有紀錄以來，第1隻擱淺的藍鯨」。藍鯨主要分布於北太平洋、北大西洋與南半球，台灣近幾十年皆無發現。藍鯨是地球上現存體型最大的動物，成體體長多為21至22公尺，幾乎與波音737等長，最長曾發現33公尺的紀錄。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)