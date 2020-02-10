據北京疾控中心指出，目前北京市一共發生73起群聚疫情，其中66起屬於家庭聚集性感染，占所有群聚疫情90%左右。家庭聚集性感染涉及197例，若按北京至10日晚間10通報確診病例337人，家庭聚集感染比例佔全北京確診病例的58.5%，超過半數以上。專家認為，這是居家醫學觀察沒有落實好相關措施。

據《財經網》報導，2月10日在北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，市疾控中心主任醫師吳疆介紹說，目前北京市一共發生73起群聚疫情，其中66起屬於家庭聚集性感染，占所有群聚疫情90%左右。家庭聚集性疫情涉及197例確診患者，這說明需要居家進行醫學觀察的物件沒有落實好的相關措施。

吳疆說，目前北京市對需要進行醫學觀察的物件，主要採取集中醫學觀察。在這種情況下，被觀察物件可以在專業人員指導下嚴格按照防控措施的要求，減少接觸機會，減少感染機會。

對於即將復工的北京市有如此高比例的家庭群聚感染，許多網友表示擔心，「快要開始上班了，這種情況讓人害怕」、「北京合租房那麼多，只要一個人得了其他人怎麼保障」、「還有大波返工人員沒有回來」、「上班以後疫情怎麼控制呢，大家從各地回來，一個公司萬一有一個，那就傳染多少個家庭啊，瞬間覺得好恐怖」、「為了避免不必要的交叉感染，還是盡量不要出門了！大家都要自覺點都待在家裡啊！能不出去就不要出去了。」

大陸國家主席習近平今日首度戴著口罩露面，前往北京朝陽區視察疫情防控工作，考察北京地壇醫院和朝陽區疾控中心，這也是他首次公開視察疫情防控工作的行程。

(中時電子報)