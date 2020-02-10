美國總統川普周一（10日）公布4.8兆美元新財政年度預算案，為他今年可能成功連任預先鋪路。在新預算案中，川普大砍社會福利與對外援助經費，不過在同時則持續增加國防與退伍軍人支出。

自10月1日開始的2021會計年度，川普把非國防開支減少5％到5,900億美元，低於國會與川普在去年夏天針對兩年預算協議達成共識的門檻。至於軍事預算則續增0.3％到7,405億美元。

此外在新預算案中，變動較大的有國家航空暨太空總署(NASA)經費將大幅增加12％，這主要是川普為實現在2024年把太空人重新送往月球的承諾。退伍軍人事務部的預算也增加13％、國土安全部增3％、核能安全管理局也增19％。

川普政府還對建立美墨邊界圍牆，要求撥款20億元，不過該數字低於白宮去年提出的50億元。

新預算案中並把環保署開支削減26％、商務部經費也減少37％、援外費用被刪減21％。

白宮還喊出要在未來10年達成削減支出4.4兆美元目標，因此它決定從必須支出計畫中省下2兆美元，當中包括藉由對聯邦醫療保險（Medicare）處方藥的價格機制改革，節省1,300億美元、從社會福利安全網經費中省下2,920億美元與縮減殘障福利支出而節省的700億元。

(工商 )