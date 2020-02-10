因應新冠肺炎疫情延燒，官方及民間專家建議民眾多到戶外曬太陽、運動、攝取足夠的營養、休息與好心情，有助於提升免疫力。為此，劍湖山世界率先推出「活力健康1起來」專案搶客。

劍湖山世界即日起至3月1日，12歲以下1元起（須加購599元優惠票價），還可獲贈內含健康噴霧或健康潔手液1瓶、互動遊戲博iPhone 11乙局、園內消費優惠券1張、汽車摸彩券1張等活力健康包。

劍湖山世界同時表示，即日起至3月31日止，入住劍湖山渡假大飯店同樣享有許多超值優惠，例如，兩人成行只需3,988元起，包括健康噴霧或潔手液1瓶、高級客房一晚、蔚藍西餐廳自助式早餐每人一客、迎賓飲料券或台灣咖啡二選一。

劍湖山表示，劍湖山渡假樂園擁有眾多戶外遊樂設施、陽光日照充足，花草樹木繁多，充斥著芬多精，非常適合民眾入園，享受健康歡樂；另外，園內的設施、賣店及劍湖山渡假大飯店都有定時的酒精消毒，員工及遊客入園時都需量測體溫，確保大家的健康。

劍湖山進一步表示，今年3月1日將公開抽出Honda 多用途運動休旅車乙輛，以及劍湖山渡假飯店貴賓套房住宿券等眾多大獎，凡購票入園符合資格者，均有機會獲得；另外，今年2月壽星入園只要100元（搭配一人現場購票，不限票種）。

(工商 )