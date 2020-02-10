鑑於新冠肺炎疫情擴大，索尼與亞馬遜相繼宣布取消參加本屆行動通訊世界大會（MWC），成為最新因新冠肺炎撤展的企業。

索尼與亞馬遜是繼樂金 (LG)、輝達（Nvidia）和愛立信（Ericsson）之後，宣布退出參加MWC的企業。電信產業年度盛事MWC將於2月24日至27日，在巴塞隆納登場。

索尼在官網發布聲明表示，「自肺炎爆發以來，索尼一直密切注意情勢發展。索尼將客戶、合作夥伴、媒體和員工的安全與健康置於置要，故做下這個艱難的決定，取消參展和出席2020年的MWC。」

索尼原定在MWC舉行的活動將轉往線上，透過索尼的Xperia YouTube頻道進行。

此外，亞馬遜亦透過聲明稿表示，「由於肺炎疫情，亞馬遜將取消參加和出席2月24日至27日在巴塞隆納舉行的MWC。」

亞馬遜往年不是MWC的主要參展者，而索尼通常利用MWC公布重要的行動裝置。索尼旗艦智慧型手機Xperia 1便是在2019年的MWC亮相。

儘管大型企業相繼取消參展，但MWC仍會如期舉行。MWC的主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）公布最新防範措施，防止疫情擴大。

根據GSMA公布，湖北省人士不得參加MWC，近期凡是曾經造訪大陸其他地區的人士，需證明至少已經在14天前離開大陸。

距離MWC揭幕只剩兩周，最新規定可能影響計劃參加MWC的大陸企業的計畫。MWC通常能吸引超過10萬名訪客。根據GSMA估計，2019年MWC為巴塞隆納的經濟帶來4.7億歐元（約5.15億美元）。

(工商 )