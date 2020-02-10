市場擔憂肺炎疫情可能削弱大陸經濟，和降低對澳洲出口商品的需求，澳元10日重貶至逾十年新低水準。專家警告，澳元近幾周可能持續下探，甚至跌破0.6美元。

10日亞洲市場開盤，澳元兌美元重挫至0.666美元，創下2009年3月以來新低水準。盤中澳元止跌回穩，升至0.6694美元，升幅0.3％。2019年底時，澳元匯價仍在0.7美元之上。

安保資本（AMP Capital）首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）表示，投資人擔心大陸經濟成長可能減速，澳元首當其衝。澳洲經濟與大陸高度相關，影響層面包含商品需求、觀光和教育。

澳洲約有三分之一的出口銷往大陸。商品市場預期大陸需求降低，引發商品價格大跌。鐵礦砂和銅價大幅走低，油價已連續五周收黑。

奧利佛指出，肺炎疫情升溫，全球和澳洲經濟衰退風險上揚，澳元可能在近幾周重跌至0.6美元或更低。

西太平洋銀行（Westpac）資深外匯策略師凱洛（Sean Callow）表示，交易員密切注意大陸工廠和港口復工情況，近幾日澳元可能承受進一步賣壓。

不過澳洲國民銀行（NAB）全球外匯策略主管艾崔爾（Ray Attrill）指出，在肺炎延燒之前，澳元早已疲弱不堪。

在肺炎疫情成為國際公衛議題之前，澳洲已面臨多重內部挑戰，包括森林野火，令澳元承受壓力。

澳洲十年期公債殖利率在一年幾乎腰斬，從逾2％陡降至1％，意味著投資人預期澳洲經濟成長和利率都將降低。

然而澳元貶值有利出口，作用類似降息。奧利佛表示，澳元貶值對央行算是好消息，在澳洲經濟成長面臨重大威脅之時，帶來貨幣寬鬆效果。澳洲央行在2019年三度降息，近日暗示現階段不急於降息。

(工商 )