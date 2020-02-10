武漢肺炎（新型冠狀病毒）引發的肺炎疫情持續延燒，先前傳出是因為民眾吃野味而被感染，而蝙蝠正是專家研判最有可能的病毒宿主，透過第三方動物把病毒傳染出去，讓蝙蝠因此得到了「毒王」的稱號。許多民眾好奇，「到底蝙蝠為什麼會攜帶這麼多病毒」？動物學家透露，這與蝙蝠的特性和生活型態有關。

近年來SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、MERS（中東呼吸症候群）、伊波拉、狂犬病等流行疾病病毒之自然宿主都是蝙蝠，為何蝙蝠能成為自然界中病毒的最大宿主？要知道傳染病毒前，先不能被毒死。蝙蝠在動物界地位十分特殊，別看牠們體型不大，卻已在地球上生存了8800萬年，經過不斷地進化，成為了一代強者。

專家分析蝙蝠為何會成為現今多數流行病毒的宿主。（圖／Pixabay）

動物學家表示，病毒的宿主首先要自己不死，同時又處於大量群居的環境，才有機會把病毒傳播出去，蝙蝠就符合上述的條件，其次，蝙蝠的體溫很多時候，幾乎維持在40度，由於病毒不耐高溫，蝙蝠的體溫間接增加了牠們對病毒的抵抗力，減少了蝙蝠體內的病毒豐度

除此之外，蝙蝠還有一項特殊的技能，那就是「DNA修復」，由於蝙蝠每天飛行會消耗大量的能量，為了適應身體快速代謝與能量損耗，逐漸演化出高度的DNA修復能力，這讓蝙蝠具有了強大的身體水準和免疫系統，所以牠們攜帶病毒的時「很少發病」或根本「不會發病」。

另外，攜帶病毒的蝙蝠糞便或吃過的果實，也會間接傳染給其他動物，病毒又在過程中產生突變，輾轉傳染給人類。當年SARS就是由蝙蝠傳染給果子狸，再把病毒帶給人類。而目前武漢肺炎病毒真正中間因子是誰，還沒有個確定說法。

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(中時電子報)