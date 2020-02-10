桃園市政府副市長游建華向桃園市知名音響製造大廠「美隆工業股份有限公司」表達感謝。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府副市長游建華向桃園市知名音響製造大廠「美隆工業股份有限公司」表達感謝。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府副市長游建華向桃園市知名音響製造大廠「美隆工業股份有限公司」表達感謝。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

每日免費提供3公噸＋HOCL微酸性電解水給市民使用。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

每日免費提供3公噸＋HOCL微酸性電解水給市民使用。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市知名音響製造大廠「美隆工業股份有限公司」，轉投資「衛康商貿股份有限公司」，致力研發及製造「＋HOCL微酸性電解水製造機」，10日宣布將每日免費提供3公噸＋HOCL微酸性電解水給市民使用，讓更多人能夠獲得防疫物資及方便使用。

供應地點為桃園市桃園區幸福路99號，供應時間為平日早上6點至8點30分間、以及晚間6點至8點間；而假日為早上8點至中午12點。民眾需自備容器，每人限提領5公升(內)。因次氯酸分子易被紫外線或陽光破壞，建議用不透光容器裝盛，並保存於低溫陰暗處。

設立民國62年的美隆工業，主要產品為音箱系統、揚聲器、汽車用揚聲器等(獲小米智慧音箱訂單)，在桃園、大陸東莞、蘇州、印尼均有設廠，並配合中央鼓勵台商回流政策，在台灣斥資20億元，設立全球最先進自動化喇叭組裝線，一條生產線將採用30多個智能機械人。

美隆工業及董事長吳維忠轉投資的「衛康商貿股份有限公司」，致力研發及製造「＋HOCL微酸性電解水製造機」，＋HOCL微酸性電解水(次氯酸水) 經過日本森永乳業公司與日本北里大學多年研究證明，是一種無味、無色、且對人體及機器無危害的抗菌液，其抗菌主要成分為次氯酸。研究顯示可有效且快速地消滅多種病原菌，是無法加熱殺菌的安全替代品，且對環境友善，在製造及使用過程中，不會產生危害人體的物質。

桃園市政府副市長游建華10日下午，偕同經濟發展局、衛生局及新聞處主管人員，親向董事長吳維忠表達感謝之意，武漢肺炎造成全球恐慌，不僅口罩急缺，消毒水、酒精等防疫物資也是一物難求，在口罩急缺下，消毒防疫也是重要環節，感謝企業主動提供抗菌液，讓民眾都能充分做好自我防護。

(中時 )