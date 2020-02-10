國內15家金控元月獲利今全數出爐，稅後淨利合計逾400億元；其中，富邦金控自結元月稅後淨利95.14億元，每股盈餘（EPS）0.93元，穩坐金控EPS第一名寶座；國泰金控元月稅後盈餘101.3億元，是國內唯一單月獲利破百億元的金控，堪稱是金額獲利王。

富邦金控元月自結稅後純益較去年同期大幅成長158％，每股盈餘(EPS)為0.93元，稅後淨利和EPS雙雙創下歷年元月新高；其獲利主力來自富邦人壽，元月稅後淨利59.85億元，較去年同期大幅成長，創下2016年以來1月份獲利新高，主要受惠投資績效表現亮眼，而初年度保費收入達147億元，總保費收入為541億元，承保面維持穩定。

國泰金旗下國壽則持續強化價值導向策略，國壽元月稅後淨利66.1億元，主要受惠於投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，FYP達198億元、FYPE金額為 110 億元，皆為業界第一。

(中時 )