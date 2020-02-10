新冠肺炎疫情緊張，寶瓶星號一波三折，終於8日駛入基隆港進行檢疫，結果船上全員陰性反應，沒有人中鏢，1709位國人得以順利返家。或許有人好奇，當天全船1738名旅客進行發燒篩檢，並有128人檢體送檢，就能做出全船安全的結論呢？對此，成大公衛研究所助理教授王亮懿發文大讚，「我國的防疫人員真的很有智慧」。

王亮懿日前在臉書上評論寶瓶星號採檢一事，嘗試解釋為何採檢128人陰性，就能判斷寶瓶星號安全無虞。

大陸專家此前指出，新型冠狀病毒潛伏期為4-10天，平均為7天。寶瓶星號的船員從1/21上船，旅客從2/4自基隆港出發，原定2/5~6停靠日本那霸，但日本不給靠岸，2月8日回到基隆港，整趟旅程人都沒能下船。

王亮懿分析，倘若這艘船有新型冠狀病毒的感染者，會有兩種情境：(1)船員在開船前就被感染，旅程中傳給大家；(2)上船的旅客有感染者，旅程中傳給大家。

若是船員在開船前就被感染，這艘船上的船員從1月21號就上船了。該船全體船員共計776名，中國籍237名、其餘有菲律賓籍、尼泊爾籍、印尼籍等國家。若情境(1)成立，該船員必定開始傳播病毒。若這個船員與被他傳染人有症狀，現在絕對驗的到病毒。這與之前接觸者慢慢觀察採檢不一樣，因為從上船到現在已經將近20天了。

如果上船的旅客有感染者，該船旅客共1738名，其中台灣籍有1709名、非我國與中國籍28名，以及1名陸配 (經確認，出航前兩周未有任何境外旅遊史)。至今台灣並沒有社區感染，因此若旅客有人能是感染者，那肯定近期有去中國大陸或外國的旅遊史。這還要他是很接近上船前出入台灣。但如果旅遊史夠清楚，從入境台灣到2/8期間超過10天(潛伏期)，被驗為陰性也就能確認排除。

因此，當天的採檢，第一階段的對象是有中國旅遊史(30天內有中國旅遊史的有41位)與外國籍的旅客(29人)共68名(應有重疊)，第二階段是發燒或有症狀疑慮的個案(58名)加上2位自行隔離的船員(一名有武漢旅遊史，另一名有感冒等呼吸道徵狀，這兩位從1月21日上船後就全程在船艙隔離)，共送檢128名。只要這些人陰性，就幾乎肯定這船的人都沒有受到感染。

以上這些假設有無可能有漏網之魚呢？王亮懿認為，這樣的情景很少見。她進一步解釋，就是情境(1)某一船員上船前被感染了，但其沒有症狀，被他傳染的船員也無症狀，再傳染給旅客，他們也還沒有任何症狀。這種情況或許有可能發生，但機會很低。為了保險起見，還是應該要自主健康管理14天，避免可能的風險。

從以上推論來看，王亮懿說，兩千多名旅客船員居然只需快速篩檢128名，就覺得好聰明！我國的防疫人員真的很有智慧，感謝他們，也謝謝天佑台灣。

(中時電子報)