真的不用上班了!威力彩頭獎4.65億元，今晚真的開出來了，獎落台北市南港區的「新移民投注站」，台彩表示，4.65億元彩金由一名幸運兒獨得，是2020年開春以來，開出的最高頭獎金額。

根據台彩網站公告，威力彩第109000012期的開獎號碼，第一區依中獎號碼大小排序分別為04、12、14、16、19、21，第二區中獎號碼為08號；二獎也於今晚開出，由於中獎注數同為1注，二獎幸運兒可得2479萬元彩金。

(中時 )