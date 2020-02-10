鼠年最大獎 威力彩4.65億元頭獎 獎落台北南港區 23:132020/02/10 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩春節加碼2億元後，頭獎金額累積至4.65億元，今晚獎落台北市南港區，由一名幸運兒獨得。(洪凱音攝影) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 真的不用上班了!威力彩頭獎4.65億元，今晚真的開出來了，獎落台北市南港區的「新移民投注站」，台彩表示，4.65億元彩金由一名幸運兒獨得，是2020年開春以來，開出的最高頭獎金額。 根據台彩網站公告，威力彩第109000012期的開獎號碼，第一區依中獎號碼大小排序分別為04、12、14、16、19、21，第二區中獎號碼為08號；二獎也於今晚開出，由於中獎注數同為1注，二獎幸運兒可得2479萬元彩金。 (中時 ) # 威力彩 #4.65億元 #頭獎 #台北南港區 也許您會感興趣 推薦閱讀 就是今晚！今年最高威力彩 頭獎上看4.5億 17:352020/02/06 財經 威力彩9連槓獎號開出 獎金上看4.5億 20:542020/02/06 財經 威力彩獎號開出 彩金上看4.7億元 20:552020/02/10 財經 威力彩頭獎4.65億元開出 獎落台北南港一注獨得 22:082020/02/10 財經 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 最快2月底達每日生產千萬片 實名制買口罩有望解除 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 為何寶瓶星號只採檢128人？學者讚：防疫人員好聰明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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