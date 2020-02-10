以「國光女神」闖出名號的梁凱莉，個性呆萌且身材火辣，擁有不少男性粉絲，她卻表示自己情路坎坷，總愛不對人。不過本刊發現她最近似乎桃花很旺，和大肌肌男星邱昊奇約會一整天，2人還甜蜜地二度熊抱，乍看是熱戀中的狀態；但梁凱莉其實早有正牌鮮肉男友許得瑋，且身材完全不輸給邱昊奇，這位女神堪稱「肌肉男收割機」。

一月十六日下午一點半，本刊直擊邱昊奇及梁凱莉現身台北市華山文創園區，二人邊走邊聊，買了飲料後，便散步前往大草原區。晃到二點四十分，二人進入園區內的電影院，欣賞女女情慾片《燃燒女子的畫像》。

2人在國父紀念館2樓轉角處談心，期間梁凱莉上廁所出來後，邱昊奇冷不防地從後方貼住她。 （圖／本刊攝影組）

二個小時後電影散場，二人各自到一旁的洗手間，解放完畢的邱昊奇拿出護唇膏滋潤雙唇，相當注重儀容。見到梁凱莉從廁所出來的他，忽然燦笑並活潑地舞動手腳，接著二人並肩走出華山文創園區，沿著忠孝東路走到一公里外的一家新加坡餐廳。

晚間六點二十一分，飽餐後的二人走出餐廳，本刊記者見邱昊奇拿著錢包，應是帥氣買單了。接著小倆口繼續沿著忠孝東路邊走邊聊，期間男方偶有禮貌性的肢體碰觸，像是輕拉女方手臂提醒有來車，後來還刻意地將手放到背後，像是在壓抑心中的興奮或不安。

聊得正起勁時，梁凱莉突然做出拉筋動作，翹臀頗吸引人注意。 （圖／本刊攝影組）

趁著捷運站四下無人，2人離別前情不自禁緊緊相擁。（圖／本刊攝影組）

晚上七點半，兩人進到信義區一處像是舞蹈教室的地方；九點二十二分，結束不明行程的兩人再走了半個小時，到國父紀念館繼續聊。邱昊奇整晚講得滔滔不絕，梁凱莉則聽得入迷，一手扶著下巴，二個眼珠子直盯著對方，流露欣賞的眼神。隨著天色漸暗、人潮漸少，二人換個地方繼續聊，直到女方想上廁所才宣告中場休息；在外頭等候的邱昊奇，待女方回到身邊時，突然使出一記背後熊抱，梁凱莉則手舞足蹈地回應，內心似乎小鹿亂撞。

接近深夜十一點，整天下來走了超過五公里的二人，似乎有用不完的精力，又走到附近的豆漿店續攤，此時梁凱莉突然接到一通神祕電話，走出店外講了約三分鐘才回到店內。飽餐後，二人一起走到捷運國父紀念館站，邱昊奇趁四下無人，再度緊抱女方約五秒鐘，梁凱莉走進捷運站搭車後，邱昊奇才從另一個出口離開回家。

這一夜，邱昊奇二度緊擁梁凱莉，女方也大方享受並未拒絕，看似是段浪漫的戀愛進行式。不過，梁凱莉其實還有另一段進行中的戀情。

(中時電子報)