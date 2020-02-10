HBL高中籃球甲級聯賽衛冕軍能仁家商，10日8強賽第2戰面對東山高中，能仁教頭李正豪對前鋒王凱裕祭出另類「激將法」，打出鬥志的王凱裕在第4節剩不到6分鐘獨拿9分，助隊79比71氣走東山，笑納2連勝。

賽後王凱裕分享決勝節挺身而出的原因，「除了教練授予我無限開火權，另一個原因是我想證明自己不會比東山前鋒林信寬差。賽前教練要我嘗試挑戰林信寬跟南湖江均，因為打相同位置，感覺我比他們兩個差一點，這讓我有點不是滋味，但我也清楚教練是想激勵我有所表現。」

王凱裕攻下26分、5籃板、3阻攻，林信寬則是23分、13籃板、2阻攻，基本上不相上下，不過失誤次數林信寬4次比王凱裕多3次，加上能仁又贏球，王凱裕也算是面子裡子雙贏，賽後坦言：「很爽」。

李正豪補充，要王凱裕挑戰林信寬和江均，確實想激勵王凱裕，他也稱讚子弟兵優點是爆發力強，並笑著補充：「其實我心目中聯盟目前最佳前鋒，是南湖隊長汪哲宇。」

南山菜鳥宋昕澔打出拚新人王的氣勢。（陳怡誠攝）

稍早南山高中、青年高中一戰，南山曾領先15分，不過在主力控衛陳力生被青年守死、無法持球組織進攻下節奏大亂，兩度被青年追到只剩1分領先，不過南山高一好手宋昕澔在末節倒數1分13秒包辦7分，助隊78比69拿到8強賽階段首勝。

全場繳出20分、8籃板、4助攻的宋昕澔說：「比賽中有感覺到輸球危機，一直注意計分板上的變化，但我們就是聽教練只是一步一步來，盡量不要被對方逼急。兩位學長陳冠中、陳力生被對手嚴加看管，需要我跳出來，我也努力走位找空擋，尋求出手機會、才能得分。」

(中時 )